Hakkari'de 355 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı, kara yoluna çığ düştü (2)
Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Depin bölgesindeki Sümbül Dağı'ndan düşerek, Çukurca ile Hakkari- Şırnak yolunu ulaşıma kapatan çığ, bölgeye sevk edilen Karayolları 114'üncü Şube Şefliği ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmayla temizlendi. Kara yolu tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
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HABER Mehmet ÖZKAN HAKKARİ, (DHA)
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