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Hakkari'de 355 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı, kara yoluna çığ düştü - Son Dakika
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Hakkari'de 355 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı, kara yoluna çığ düştü

Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Depin bölgesindeki Sümbül Dağı'ndan düşerek, Çukurca ile Hakkari-Şırnak yolunu ulaşıma kapatan çığ, bölgeye sevk edilen Karayolları 114'üncü Şube Şefliği ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmayla temizlendi. Kara yolu tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

27.01.2024 - 15:18,
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Hakkari'de 355 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı, kara yoluna çığ düştü (2)

Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Depin bölgesindeki Sümbül Dağı'ndan düşerek, Çukurca ile Hakkari- Şırnak yolunu ulaşıma kapatan çığ, bölgeye sevk edilen Karayolları 114'üncü Şube Şefliği ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmayla temizlendi. Kara yolu tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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HABER Mehmet ÖZKAN HAKKARİ, (DHA)

Hakkari\'de 355 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı, kara yoluna çığ düştü
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Hakkari'de 355 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı, kara yoluna çığ düştü - Son Dakika
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