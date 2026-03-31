Hakkari'de 52 Şüpheli Yakalandı
Hakkari'de 52 Şüpheli Yakalandı

31.03.2026 17:59
İçişleri Bakanlığı, 18 ilde yapılan operasyonda yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla suçlanan 52 kişiyi yakaladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari merkezli 18 ilde 'yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 52 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Hakkari merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonlarda 52 şüphelinin yakalandığı belirtilerek, "Hakkari Emniyet Müdürlüğü ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, siber devriye ve teknik analiz çalışmaları sonucu, suç örgütünün; yasa dışı bahis platformları üzerinden yüksek hacimli finansal akışı yönettiği, 7/24 esasına dayalı bir panel yönetimi sergilediği ve üçüncü şahıslardan temin edilen hesaplar aracılığıyla elde edilen suç gelirlerini kripto varlıklara dönüştürdüğü tespit edildi. Bunun üzerine; söz konusu illegal finansal ekosistem ve katmanlama faaliyetleri kapsamında, yaklaşık 20 milyar TL para trafiği ve hacmi olduğu tespit edildi. Bu meblağın, ülkemizde bugüne kadar siber suçlar ve benzer nitelikteki soruşturmalarda işlem hacmi açısından tespit edilen en yüksek tutar olduğu belirlendi. Bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşlarımızı dolandıranların, Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz. Hakkari Emniyet Müdürlüğümüzü, kahraman polislerimizi, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Eskişehir’de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza Eskişehir'de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza
İstanbul’da skandal: Satışa hazır 306 kilo at eti ele geçirildi İstanbul'da skandal: Satışa hazır 306 kilo at eti ele geçirildi
Güney Sudan’da bir maden ocağına yapılan silahlı saldırıda en az 74 kişi öldü Güney Sudan'da bir maden ocağına yapılan silahlı saldırıda en az 74 kişi öldü
12 yıl boyunca adım adım izlenmiş İşte gizlice çekilen fotoğraflar 12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar
Yüzünü gerdiren Kuşum Aydın’ın son hali ortaya çıktı Yüzünü gerdiren Kuşum Aydın'ın son hali ortaya çıktı
Mbappe görmesin Ester Exposito’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım Mbappe görmesin! Ester Exposito'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım

17:42
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD'nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
Advertisement
