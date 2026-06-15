Hakkari'de İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında istihdam edilecek 90 kişi kurayla belirlendi.
Müftülük bünyesinde çalışacak kişiler için spor salonda kura çekimi yapıldı.
Noter huzurunda çekilen kurada asıl ve yedek listeler belirlendi.
İsimleri çıkan kişilerin, işlemlerin ardından müftülük tarafından görevlendirildikleri yerlerde çalışmaya başlayacakları belirtildi.
Kuraya Hakkari Noter Katibi Vekili Serdar Kundakçı, kurum personeli ve İŞKUR yetkilileri katıldı.
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de 90 Kişi İstihdam İçin Kura Çekildi - Son Dakika
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