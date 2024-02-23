Hakkari\'de Amatör Spor Kulüpleri Programı Düzenlendi

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Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Hakkari Başkanlığı tarafından düzenlenen programda spor kulüplerinin temsilcileri ve sporcular bir araya geldi.

Halk Eğitimi Merkezi'ndeki programa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sağlıklı yaşam için sporun önemine değindi.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Başkanlığının davetinden mutluluk duyduğunu belirten Çelik, "Sporcularla beraber olmanın insanın her zaman içindeki spor aşkını güçlendireceğine inandığım için daveti tereddütsüz kabul ettim. Sporla uğraşan, spor yapmayı kendine iş edinen, ilimizi temsil eden siz değerli sporculara ve onları bir araya getiren yöneticilere de ilimiz adına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

ASKF İl Başkanı Erol Hanlıgil de kentteki spor kulüplerine bir nebze de olsa destek sunmak için bu programı düzenlediklerini belirterek, kulüplerin yer aldığı ligler hakkında bilgi verdi.

Programa AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kulüp yöneticileri, basın mensupları ve sporcular katıldı.