Hakkari'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Hakkari'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında şubat ayı asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Valilikteki toplantı salonundaki toplantıda konuşan Çelik, kentin huzur ve güvenliğinin öncelikli konu olduğunu söyledi.
Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için tüm kolluk birimlerinin 24 saat esasına göre faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Çelik, "Burada meydana gelen olayların tüm dökümleri bize sunuluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen 20'ye yakın vakanın nedenine ilişkin failler ve mağdurlarla birebir görüşüyor. Her anlamda önleyici tedbirler başta olmak üzere ailenin ihtiyaç duyduğu ekonomik tedbirler varsa onlar da dahil olmak üzere gizliliğe riayet edilerek her bir vaka tarafımızdan değerlendiriliyor." dedi.
Şiddeti doğuran nedenlerin ortadan kaldırılmasının en önemli paradigma olduğunu ifade eden Çelik, şöyle devam etti:
"Devletin de yapmaya çalıştığı, şiddeti ortaya çıkaran etmenleri analiz edip, bunlara yönelik tedbir geliştirmek. İlimiz açısından en önemli parametrelerden bir tanesi trafik güvenliği. Çok şükür ocak ve şubat aylarında ölümlü bir trafik kazası meydana gelmedi. İyi sürücü olmak kurallara uymakla olunur. Bizi koruyan en temel etmen kurallara uymamız ve hız limitleri başta olmak üzere yol ve sürüş şartlarına uygun araç kullanmamız. Aynı zamanda da önleyici tedbir olarak emniyet kemerinin kullanılması bizler açısından çok önemlidir."
Geçen yıl meydana gelen intihar vakalarının analizlerinin, ilgili görevlilerce intihar eylem planı kapsamında yakından takip edildiğini dile getiren Çelik, "Geçen yıl ocak, şubat aylarında 4 intihar vakası meydana gelmiştir. Bu sene de maalesef aynı sayıda intihar olgusu ile karşı karşıya geldik. İntihar girişimi ve nedenlerini Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ve İl Sağlık Müdürlüğü ile yakından takip edilmektedir." diye konuştu.
Güvenlik güçlerinin hırsızlık ve narkotikle mücadelede büyük başarı gösterdiğini aktaran Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Dolandırıcılık konusu, ülkemizin ve şehrimizin şu an en önemli asayiş sorununa dönüşmüş durumda. Dolandırılacağa karşı güç birliği talep ediyorum. Vatandaşımızın mal ve hizmetleri gerçek kişilerden aldıklarına emin olmaları lazım. Emin olmadan ödemenin yapılmaması büyük önem arz ediyor. Kadına karşı şiddette de kadının kendi hak ve hukukunu bilerek mağdur olmalarını engelleyecek şekilde bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Her türlü şartta onların yanında olma irademizi de kesintisiz devam ettiriyoruz. Önemli olan ülkemizin ve Hakkari'nin huzurudur."
Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, ilgili kurumların birim temsilcileri katıldı.
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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