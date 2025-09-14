Hakkari\'de Başarıyla Yapılan Kanser Ameliyatı

Hakkari'de karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede böbreğinde kanserli tümör tespit edilen 48 yaşındaki Naime Acar, kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Yeni Mahalle'de yaşayan üç çocuk annesi Acar, uzun zamandır karın ağrıları nedeniyle sağlık problemleri yaşadı.

Son yıllarda yapılan yatırımlarla ve alınan teknolojik cihazlarla sağlıkta ilerleme kaydedilen Hakkari Devlet Hastanesi'ne başvuran Acar, Üroloji Uzmanı Op. Dr. Sait Aygün tarafından muayene edildi.

Sol böbreğinde 3 santimetrelik kanserli tümör tespit edilen 48 yaşındaki hastanın ameliyat olmasına karar verildi.

Aygün ve ekibinin kentte ilk kez kapalı yöntemle gerçekleştirdiği cerrahi müdahaleyle kadının sol böbreğindeki kanserli tümör çıkarıldı ve böbreği temizlendi.

Servise alınan hasta, tedavinin ardından taburcu edildi. Ağrılarından kurtulan Acar, başarılı ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu.

"Bu ameliyatla sağlığıma kavuştum"

Acar, AA muhabirine, daha önce çeşitli sağlık sorunları nedeniyle farklı sağlık kurumlarına başvurduğunu söyledi.

Yaklaşık bir yıldır karındaki ağrı nedeniyle hastaneye başvurduğunu ve daha sonra düzenli olarak kontrollere gittiğini belirten Acar, "Sait Hocamız başarılı bir ameliyat yaptı. Bu ameliyatla sağlığıma kavuştum. Çok mutluyum. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Hastane personeli de çok ilgili. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Doktor Sait Aygün ise teşhisin konulmasının ardından hastaya kitlenin alınması gerektiğini anlattıklarını belirterek, "Hastamız ameliyatı kabul etti. Sonuçta riskli bir ameliyat. Çok şükür bir sıkıntı yaşanmadı. Tıp dilinde laparoskopik parsiyel nefrektomi olarak bilinir. Buradaki amaç hastanın konforu." diye konuştu.

Kentte ilk kez bu yöntemle bir ameliyat yaptıklarını dile getiren Aygün, şunları kaydetti:

"Üç delikle karna girerek aletlerle böbrekteki kitleyi çıkardık. Bu şekilde hastamızın ameliyattan sonra ağrıları yok denecek kadar az oldu. Daha çabuk toparlandı. Bu yöntem sayesinde hastaların hastanede kalış süresi daha azalıyor. Açık ameliyat olsaydı 15-20 santimetrelik bir kesi olacaktı. Bu, çok ağrıya neden olurdu. Bu ameliyat kentte ilk kez yapıldı. Büyük bir ameliyattı. Çok şükür başarılı da geçti. Hastanın genel durumu çok iyi."

Hastanenin iyi bir donanıma sahip olduğunu dile getiren Aygün, "Hastanemizde son zamanlarda büyük ameliyatlar yapılıyor. Hizmet çıtası yükseliyor. Yöre halkı için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.