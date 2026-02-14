Hakkari'de Başkomiserin Ölümü İnceleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hakkari'de Başkomiserin Ölümü İnceleniyor

Hakkari\'de Başkomiserin Ölümü İnceleniyor
14.02.2026 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkomiser Mehmet Cengiz, Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nde vuruldu, hayatını kaybetti. İnceleme sürüyor.

HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü binasında silahla vurulmuş halde bulunan, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Başkomiser Mehmet Cengiz'in (35) ölümüne ilişkin Valilik açıklama yaptı. Açıklamada, olayın tüm yönleriyle incelendiği, İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nde perşembe günü akşam saatlerinde silah sesi duyuldu. Silah sesinin geldiği noktaya giden ekipler, binada Başkomiser Mehmet Cengiz'i yaralı buldu. Başkomiser Cengiz, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kendisini vurduğu değerlendirilen Başkomiser Cengiz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Hakkari Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser Mehmet Cengiz'in hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca müfettiş görevlendirilmiş olup, ayrıca adli makamlarca da gerekli inceleme başlatılmıştır. Süreç hem idari hem adli boyutuyla titizlikle incelenmekte olup, gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari Valiliği, Mehmet Cengiz, Güvenlik, İnceleme, Hakkari, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Başkomiserin Ölümü İnceleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Cezaevindeki “Mardinli Marilyn Monroe“ tahliye edildi Cezaevindeki "Mardinli Marilyn Monroe" tahliye edildi
Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı
Profesöre bak sen Belgesel çeken gazeteciyi böyle darbetti Profesöre bak sen! Belgesel çeken gazeteciyi böyle darbetti
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi Artık 6 bin TL cezası var Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var
İlçe ayakta Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu İlçe ayakta! Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Sadece 2 gün kaldı Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

12:39
Mehmet Özhaseki’ye ’videolu’ şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
Mehmet Özhaseki'ye 'videolu' şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
11:45
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
10:36
Bu nasıl bir kar marjı 129 TL’ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
09:27
ABD’den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
09:23
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 12:49:36. #7.11#
SON DAKİKA: Hakkari'de Başkomiserin Ölümü İnceleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.