Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibeyle 29 bin fide dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibeyle 29 bin fide dağıtıldı

Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibeyle 29 bin fide dağıtıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen törende, çiftçilere yüzde 75 hibeyle 29 bin fide dağıtıldı. Vali Ali Çelik, tarımsal üretimin önemine vurgu yaparak, Çukurca'nın tarımsal üretimini artırmak için çalışmaların devam edeceğini belirtti. Törene, ilçe yöneticileri ve çiftçiler de katıldı.

09.05.2024 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yüzde 75 hibeyle çiftçilere 29 bin fide dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende 112 çiftçiye fideleri teslim edildi.

Vali Ali Çelik, yaptığı konuşmada, sürdürülebilir gıda arzını yakalamak için tarımsal üretimin önemli olduğunu söyledi.

Çiftçilik ve tarımsal üretimin insanlığın vazgeçilmez üretimi olarak görüldüğünü ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Çukurca'nın daha güzel bir gıda arzına kavuşması için tarımın niteliksel ve niceliksel yönünü artırmamız gerekiyor. Hakkari'mizi daha ileriye götürecek projelerimize devam edeceğiz. Dağıtılacak 29 bin fidenin, en güzel şekilde yetiştirilip en iyi şekilde değerlendirileceğine yürekten inanıyorum. Verimli arazilerimizi, sonuç alacağımız ürünlerimize ayıracağız. Çukurca, sadece Hakkari'nin değil Türkiye'mizin en verimli topraklarına sahip bereketli bir ilçemiz. Bu bereketli topraklarımızı, en iyi şekilde değerlendirmek, siz çiftçilerimizin elinde. Hakkari'mizin ekonomisine ne değer katabilirsek onun gayreti içerisinde olacağız ve her zaman çiftçilerimizin yanında olacağız."

Hakkari İl Tarım Orman Müdürü Mehmet Asım Şen'in de bir konuşma yaptığı törene, Vali Yardımcısı Furkan Berber, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, İlçe Belediye Başkanı Nazmi Demir, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Tekel, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA

Çukurca, Hakkari, Ekonomi, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibeyle 29 bin fide dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:34 İsrail Dışişleri Bakanı’nın “Ticaret kısıtlaması kaldırıldı“ İddiasına Ticaret Bakanlığı’ndan yalanlama İsrail Dışişleri Bakanı'nın "Ticaret kısıtlaması kaldırıldı" İddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
14:13 Kuledekiler “Kesin Karslı“ demişti İşte İstanbul Havalimanı’nda faciayı önleyen pilotlar Kuledekiler "Kesin Karslı" demişti! İşte İstanbul Havalimanı'nda faciayı önleyen pilotlar
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
16:50 Uyuşturucudan gözaltına alınan Kalben serbest kalır kalmaz video paylaştı Uyuşturucudan gözaltına alınan Kalben serbest kalır kalmaz video paylaştı
16:41 Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP’li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP'li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı
16:28 Beşiktaş’ta deprem Rachid Ghezzal ve Milot Rashica sezonu kapattı Beşiktaş'ta deprem! Rachid Ghezzal ve Milot Rashica sezonu kapattı
16:05 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba’da Atatürk Anıtı’nı ziyaret etti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti
15:40 Bakırköy’de AFAD görevlisinin tatbikat sırasında düşme anı kameraya yansıdı Bakırköy'de AFAD görevlisinin tatbikat sırasında düşme anı kameraya yansıdı
15:13 Fuhuştan aylık 5 milyon lira kazanan Rus kadın yakalanarak cezaevine gönderildi Fuhuştan aylık 5 milyon lira kazanan Rus kadın yakalanarak cezaevine gönderildi
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
15:08 Putin, Zafer Bayramı’nda batılı ülkelere mesaj gönderdi Putin, Zafer Bayramı'nda batılı ülkelere mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 17:25:06. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibeyle 29 bin fide dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement