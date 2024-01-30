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Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan yol çalışması sırasında Karayolları personeli yaralandı - Son Dakika
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Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan yol çalışması sırasında Karayolları personeli yaralandı

Hakkari'de Yüksekova-Dağlıca kara yolunda yapılan karla mücadele çalışması sırasında çığ düşmesi sonucu Karayolları personeli Harun Kandaş yaralandı. Kandaş, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek vücudunda kırıklar oluştu. Yaralı, Van'a sevk edilecek.

Hakkari\'de çığ nedeniyle kapanan yol çalışması sırasında Karayolları personeli yaralandı
30.01.2024 - 09:43,  Güncelleme: 09:44
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Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan Yüksekova- Dağlıca kara yolunda yürütülen karla mücadele çalışması sırasında yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki kar yığınının üzerinden düşen Karayolları personeli yaralandı.

Yüksekova-Dağlıca kara yolundaki Yeşiltaş köyü yakınına düşen çığın temizlenerek yolun açılması için Karayolları ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Karayolları 117. Şube Şefliğinde ekip şefi olarak görev yapan Harun Kandaş, çalışmalar sırasında bölgeyi kontrol etmek için kar yığınının üzerine çıktı.

Bu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaralanan Kandaş, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar bulunan Kandaş'ın Van'a sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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