Hakkari kara yoluna giren yolcu otobüsü, bugün düşen çığ nedeniyle içindeki yolcularla birlikte mahsur kaldı. Ekipler, yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.Şırnak- Hakkari kara yolu, dün çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ancak bir yolcu otobüsü, yolcularıyla birlikte kapalı olan yola girdi.
Bugün Suvara Kutra mevkiinde yola çığ düşünce otobüsteki yolcular mahsur kaldı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri iş makineleri ile yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de Çığ: Yolcu Otobüsü Mahsur Kaldı - Son Dakika
