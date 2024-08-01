Hakkari'de Çocuk Trafik ve Eğitim Parkı Onarıldı

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Hakkari Belediyesince bir süre önce yapılan "Çocuk Trafik ve Eğitim Parkı" onarımı tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte çocuklara trafik bilinci kazandırmak amacıyla Bulak Mahallesi'nde 1100 metrekare alana yapılan parkta eğitim amaçlı bisiklet ve minik araç yolları, trafik ışıkları ile trafik tabelaları yer alıyor.

Trafik kurallarına uyma alışkanlığını çocuklara küçük yaşlarda kazandırmak amacıyla tasarlanan park, Hakkari Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince onarımdan geçirildi.

Parkta, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma yapılarak çocuklara trafik eğitimlerinin verilmesi planlanıyor.