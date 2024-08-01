Hakkari'de Çocuk Trafik ve Eğitim Parkı Onarıldı - Son Dakika
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Hakkari'de Çocuk Trafik ve Eğitim Parkı Onarıldı

Hakkari Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Bulak Mahallesi'nde bulunan Çocuk Trafik ve Eğitim Parkı'nın onarımı tamamlandı. Parkta, trafik bilinci kazandırmak amacıyla eğitim amaçlı bisiklet ve minik araç yolları, trafik ışıkları ve trafik tabelaları bulunuyor. Parkta çocuklara trafik eğitimleri verilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma yapılacak.

01.08.2024 12:00
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Hakkari Belediyesince bir süre önce yapılan "Çocuk Trafik ve Eğitim Parkı" onarımı tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte çocuklara trafik bilinci kazandırmak amacıyla Bulak Mahallesi'nde 1100 metrekare alana yapılan parkta eğitim amaçlı bisiklet ve minik araç yolları, trafik ışıkları ile trafik tabelaları yer alıyor.

Trafik kurallarına uyma alışkanlığını çocuklara küçük yaşlarda kazandırmak amacıyla tasarlanan park, Hakkari Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince onarımdan geçirildi.

Parkta, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma yapılarak çocuklara trafik eğitimlerinin verilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de Çocuk Trafik ve Eğitim Parkı Onarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de Çocuk Trafik ve Eğitim Parkı Onarıldı - Son Dakika
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