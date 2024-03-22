Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit ve 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü spor salonunda açılan sergiyi gezdi.
Sergi hakkında Teğmen İsmail Turan'dan bilgi alan Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti.
114 fotoğrafın yer aldığı sergi, yarın da ziyaretçilere açık olacak.
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de Cumhuriyetin 100. Yılı Konulu Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika
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