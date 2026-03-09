Hakkari\'de Dağcıların Kayak Keyfi

Çekya ve İsviçre'den Hakkari'ye gelen 16 dağcı, Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan Uludoruk'un yer aldığı Cilo Dağları ile kentteki diğer dağlarda kayak yaparak bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti.

Kent merkezi ve Yüksekova ilçesi arasında bulunan Cilo Dağları, doğal güzellikleri, buzulları ve eşsiz manzarasıyla son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin Hakkari'de en çok tercih ettiği rotalardan biri haline geldi.

Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan 4 bin 135 rakımlı Uludoruk'un bulunduğu ve yağışlarla beyaza bürünen Cilo Dağları ile kentin yüksek rakımlı bölgeleri, çetin kış şartlarının etkisini sürdürdüğü bugünlerde de dağcıları ağırladı.

Kente gelen İsviçre'den 10, Çekya'dan ise 6 kişilik grup, dağ kayağı rehberi İskender Kahraman eşliğinde Cilo Dağları'nın yüksek kesimleri ile kentin çevresindeki dağlarda 8 gün boyunca kayak yaparak bölgenin eşsiz doğasının tadını çıkardı.

Son zamanlarda etkili olan kar yağışıyla kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması ve parkurların uygunluğu, dağcılara unutulmaz anlar yaşattı.

"Doğası ve coğrafyası görülmeye değer"

Çekya'dan gelen dağcı Michael Vysuil, AA muhabirine, Hakkari'nin doğasına hayran kaldıklarını ve bölgenin muhteşem bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Kentte eğlenceli ve keyifli zaman geçirdiklerini belirten Vysuil, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızla buraya geldik. Burası müthiş bir yer. Doğası ve coğrafyası görülmeye değer. Biz profesyonel dağ kayakçılarıyız ve kondisyonumuz çok iyi. Buradaki hava bu sporu yapmamız için çok uygun. Kaldığımız otel çok iyi, yemekler ise eşsiz ve lezzetli. Rehberimiz her konuda bize yardımcı oldu. Buradaki insanlar çok cana yakın, samimi ve iyi niyetli. Burayı herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Özellikle doğaseverler ve kayakçılar mutlaka gelmeli. Burada mükemmel bir kar var."

"Dağ kayağı dünyada popüler bir spor"

Dağ kayağı rehberi Kahraman ise Hakkari'deki dağların kayak için çok uygun olduğunu belirtti.

Avrupa ülkelerinden dağ kayağı rehberlerini bölgeye davet ettiğini dile getiren Kahraman, "Bölgemizin tanıtımını yaparak buraya yabancı sporcular getirmeye çalıştık. İlk başlarda 1-2 kişi geldi, daha sonra gruplar halinde gelmeye başladılar. Dağ kayağı dünyada popüler bir spor. Bugün İsviçre'den ve Çekya'dan gelen 16 kişilik grupla Cilo Dağları'nın eteklerine çıktık. Coğrafyayı çok sevdiler ve beğendiler. Dağ kayağı etkinliğimiz nisanın sonuna kadar devam edecek." diye konuştu.

Durankaya beldesindeki yüksek dağlarda, Dağlıca bölgesinin kuzey yamaçlarında ve Yüksekova çevresindeki dağlarda da kaydıklarını anlatan Kahraman, şöyle konuştu:

"Günlük bin metreyi aşan parkurlarda ilerledik. Avrupalı dağcılar kondisyon sahibiydi ve bu işi çok iyi yapıyorlardı. Tırmanışlarımız bölgenin koşullarına göre bazen 3, bazen 5, bazen de 8 saat sürebiliyordu. Sporcular profesyonel oldukları için zorlanmadık. Bölgemize hayran kaldılar. Buraya gelen yabancı sporcular, sadece coğrafyayı değil, bölge insanlarını, kültürünü ve yemeklerini de seviyor."