Hakkari\'deki depremler sonrası 28 evde çatlaklar tespit edildi

HAKKARİ Valisi Ali Çelik, Yüksekova merkezli 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından yapılan saha taramalarında 28 ev ve 1 ahırın duvarlarında çatlaklar tespit edildiğini söyledi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, dün gece Yüksekova merkezli 4.4, 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından ilçeye giderek Kaymakamlıkta İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yaptı. Yapılan toplantıda Vali Çelik, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Çelik, Yüksekova merkezli depremlerin ardından ivedi bir şekilde saha taraması yapılmaya başlandığını AFAD, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine gelen ihbarlar sonucu bölgeye hasar tespit ekipleri yönlendirildiğini söyledi. Çelik, Yapılan tarama sonucunda genel hayata olumsuz yönde etki edebilecek bir tespit bulunmamakla birlikte gelen ihbarlar sonucunda 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edilmiş olup, bu çatlaklar için hasar tespit komisyonu görevlendirilmiş, ekiplerimiz olası bir artçı deprem nedeniyle oluşabilecek risklere karşı ivedilikle çalışmakta ve vatandaşlarımız için gerekli bildirimler ve tedbirler alınacaktır dedi. (DHA)