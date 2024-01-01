 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hakkari'deki depremler sonrası 28 evde çatlaklar tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'deki depremler sonrası 28 evde çatlaklar tespit edildi

Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova merkezli 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından yapılan saha taramalarında 28 ev ve 1 ahırın duvarlarında çatlaklar tespit edildiğini açıkladı. Vali Çelik, olası bir artçı deprem riskine karşı tedbirler alındığını belirtti.

01.01.2024 - 12:15,
Abone Ol

HAKKARİ Valisi Ali Çelik, Yüksekova merkezli 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından yapılan saha taramalarında 28 ev ve 1 ahırın duvarlarında çatlaklar tespit edildiğini söyledi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, dün gece Yüksekova merkezli 4.4, 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından ilçeye giderek Kaymakamlıkta İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yaptı. Yapılan toplantıda Vali Çelik, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Çelik, Yüksekova merkezli depremlerin ardından ivedi bir şekilde saha taraması yapılmaya başlandığını AFAD, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine gelen ihbarlar sonucu bölgeye hasar tespit ekipleri yönlendirildiğini söyledi. Çelik, Yapılan tarama sonucunda genel hayata olumsuz yönde etki edebilecek bir tespit bulunmamakla birlikte gelen ihbarlar sonucunda 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edilmiş olup, bu çatlaklar için hasar tespit komisyonu görevlendirilmiş, ekiplerimiz olası bir artçı deprem nedeniyle oluşabilecek risklere karşı ivedilikle çalışmakta ve vatandaşlarımız için gerekli bildirimler ve tedbirler alınacaktır dedi. (DHA)

Hakkari\'deki depremler sonrası 28 evde çatlaklar tespit edildi
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Hakkari Valiliği, Ali Çelik, Yüksekova, Deprem, Valilik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'deki depremler sonrası 28 evde çatlaklar tespit edildi - Son Dakika


12:44
İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:13
2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02
Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48
Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
11:47
Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi
11:24
Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45
Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı

Son Dakika
12:44 İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:13 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02 Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48 Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
11:47 Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi
11:24 Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55 Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45 Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26 Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01 Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 13:27:29. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari'deki depremler sonrası 28 evde çatlaklar tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement