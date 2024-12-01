Hakkari'de Dev Kaya Parçaları Kamyonetin Yakınına Düştü - Son Dakika
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Hakkari'de Dev Kaya Parçaları Kamyonetin Yakınına Düştü

Hakkari\'de Dev Kaya Parçaları Kamyonetin Yakınına Düştü

Hakkari'de yamaçtan düşen dev kaya parçaları bir kamyonetin yakınında düştü. Olay sonrası kapanan yol, iş makinesiyle temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı. Köylüler, düşen kaya parçalarını cep telefonlarıyla kaydetti.

01.12.2024 16:20  Güncelleme: 16:21
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HAKKARİ'de yamaçtan kopan dev kaya parçaları bu sırada seyir halinde olan kamyonetin yakınına düştü. Kapanan yol, iş makinesiyle temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

Yüksekova ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyüne bağlı Yediveren, Nerman ve Kanber mezralarında yaşayan besiciler, küçükbaş hayvanları için kamyonetlere yükledikleri ot balyalarını her kış mevsiminde mezra yakınına götürüyor. Fremez Yemen, yönetimindeki ot yüklü kamyonet, Yediveren mezra yoluna girerken dağdan yuvarlanan dev kaya parçaları aracın yanına düştü.

ihbar üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi Müdürlüğüne bağlı iş makinesi, yoldaki kaya parçalarını temizledi. Köylüler, düşen kaya parçalarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de Dev Kaya Parçaları Kamyonetin Yakınına Düştü - Son Dakika

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