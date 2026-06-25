Hakkari'de Dört Mevsimi Yaşatan Vadi - Son Dakika
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Hakkari'de Dört Mevsimi Yaşatan Vadi

25.06.2026 11:45
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Cennet Cehennem Vadisi, kar, buzul ve çiçeklerle eşsiz doğal güzellikler sunuyor.

Hakkari'de bir tarafında metrelerce yükseklikteki kar kütleleri ve buzulların bulunduğu, bir tarafında ise çiçeklerin açtığı Cennet Cehennem Vadisi, ziyaretçilerine aynı anda farklı mevsimleri yaşatıyor.

Hakkari merkez ile Yüksekova ilçesi arasında etrafı sarp kayalıklar ile yüksek rakımlı dağlarla çevrili Cennet Cehennem Vadisi, akarsuları ve çiçeklerle bezenen yaylalarıyla doğanın eşsiz güzelliklerini bünyesinde barındırıyor.

Cumhurbaşkanı kararıyla 6 yıl önce milli park ilan edilen Cilo Dağları'ndaki 4 bin 135 rakımlı Uludoruk'un yer aldığı vadi, doğal güzellikleri ve parkurlarıyla doğaseverlerin ve sporcuların en çok tercih ettiği yerlerden biri olarak öne çıkıyor.

Bugünlerde spor kulüpleri, dernekler ile tur şirketleri aracılığıyla bölgeye gelenlerin yoğunluk oluşturduğu yayla, zirveleri karla kaplı dağları, buz ve karların erimesiyle oluşan akarsuları, yeşilin tonlarının görülebildiği arazilerde açan rengarenk çiçekleriyle ziyaretçilerini karşılıyor.

Yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından metrelerce yükseklikteki kar kütleleri, buzul gölü ve buzulların bulunduğu alana ulaşan ziyaretçiler, hem yıllarca saklı kalan güzellikleri görme imkanı buluyor hem de doğayla iç içe zaman geçirerek temiz havada yürüyüş yapmanın tadını çıkarıyor.

"Hakkari, keşfedilmeyi bekleyen en güzel coğrafyalardan birisi"

Koşu kulübü üyeleriyle Van'dan gelerek vadide koşu yapan sporculardan Serdar Murat, AA muhabirine, vadiye gelenlerin genellikle doğa yürüyüşü yaptığını söyledi.

Hatay'dan da motosiklet grubunun vadiye geldiğini belirten Murat, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin birçok yerinden insanlar burayı ziyaret ediyor. Yaklaşık 3,5 kilometrelik parkurun ardından buzullar ve şelale var. Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi burada. Çok güzel, el değmemiş bir yer. Kışın buraya kardan dolayı gelinemiyor. Kamp için çok uygun. Biz de yaklaşık 20 kişilik arkadaş grubumuzla koşu yaptık. Motor, doğa yürüyüşü, kampçılık, dağcılık ve diğer spor faaliyetleri için çok uygun. Hakkari, keşfedilmeyi bekleyen en güzel coğrafyalardan birisi."

İngiltere'den gelen Erol Aydın da bölgedeki güzellikleri görmek için kenti ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Kentin coğrafyasına hayran kaldıklarını, çok farklı güzelliği bir arada görme imkanı bulduklarını anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Reşko olarak bilinen Uludoruk'un eteklerine kadar gittik. Yukarıda buzul vardı, oraya kadar çıktık. Görülmesi gereken muhteşem bir yer. Çok mutlu olduk. Kendimizi şanslı hissediyoruz. Doğada bir ısınma var. Bu ısınma maalesef buzulları eritiyor. Burada gördüğümüz bazı çöpler var. Bu durum insanları çok rahatsız ediyor. Lütfen çöpleri toplayıp çöp noktalarına atalım."

Eşi Zeynep Aydın ise bölgenin doğa harikası bir yer olduğunu belirterek, "Burayı gördüğüm için çok mutluyum. Biz dört mevsimi yaşadık. Bulunduğumuz alanda normal bir ısı var ama yukarısı buz. Herkese söylüyorum. Buraya mutlaka gelin." dedi.

Hatay'dan motosikletiyle gelen Mehmet Şep, "Bölge muhteşem. Yeşilliklerle kaplı burası. Akarsuları gayet güzel. Aynı anda dört mevsimi yaşadık diyebiliriz. Bir tarafta kar, bir tarafta çiçekler var." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hakkari, Güncel, Kültür, Çevre, Doğa, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Dört Mevsimi Yaşatan Vadi - Son Dakika

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