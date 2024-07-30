Hakkari'de düğünde terör örgütü propagandası yapan 4 kişi tutuklandı

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(HAKKARİ) - Hakkari'de bir düğünde terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Son günlerde çeşitli illerde düğünlerde çalınan müziklerle ve halay çekildiği sırada atılan sloganlarla terör örgüt PKK'nın propagandası yaptıkları gerekçesiyle çok sayıda kişi tutuklandı. Güvenlik güçleri, yürüttükleri çalışmada, Hakkari'de bir düğünde terör örgütü PKK'yı öven şarkıların seslendirildiği ve sloganların atıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düğünde terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 5 kişiyi gözaltına aldı.

Sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.