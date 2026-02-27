Hakkari'de Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
Hakkari'de Eğitime Kar Engeli

27.02.2026 00:54
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 27 Şubat'ta bir gün ara verildi.

Hakkari Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte devam eden karla karışık yağmurun gece 03.00'ten itibaren kar yağışı şeklinde etkisini artırarak öğle saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve vatandaşlar ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 27 Şubat 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'lerde da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Hakkari'de Eğitime Kar Engeli
