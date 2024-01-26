Hakkari\'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 192, Kartalkaya'da 160, Palandöken'de 149, Sarıkamış'ta 145, Ergan'da 112, Palandöken 2'de 110, Erciyes'te 70, Uludağ'da 45, Abalı 31, Yalnızçam'da 30, Çambaşı ve Mersivan'da 29, Ilgaz ve Haserek'te 28, Yıldız Dağı'nda 25, Gümüşhane 19, Yedi Kuyular 17, Zigana'da 15, Yıldıztepe'de 14, Kop'ta 12, Denizli ve Ladik'te 1110 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 27.01.2024 En düşük En yüksek Hakkari KY -10 -6 Kartalkaya KY -9 -6 Sarıkamış KY -10 -6 Palandöken KY -8 -8 Ergan KY -7 -7 Erciyes KY -9 -7 Kartepe KY -2 0 Uludağ KY -6 -3 Çambaşı KY -6 -5 Yıldıztepe HKY -6 -4 Mersivan KY -3 -1 Yalnızçam KY -10 -4 Ilgaz KY -9 -6 Yıldız Dağı KY -5 -3 Zigana KY -5 -3 Kop KY -7 -4 Denizli PB -9 -3 (PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı) (PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)

Kaynak: AA