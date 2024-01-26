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Hakkari'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi - Son Dakika
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Hakkari'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla Kartalkaya'da 160, Palandöken'de 149, Sarıkamış'ta 145, Ergan'da 112, Palandöken 2'de 110, Erciyes'te 70, Uludağ'da 45, Abalı'da 31, Yalnızçam'da 30, Çambaşı ve Mersivan'da 29, Ilgaz ve Haserek'te 28, Yıldız Dağı'nda 25, Gümüşhane'de 19, Yedi Kuyular'da 17, Zigana'da 15, Yıldıztepe'de 14, Kop'ta 12, Denizli ve Ladik'te ise 11 santimetre olarak ölçüldü. Ayrıca bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri de verildi.

Hakkari\'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi
26.01.2024 - 17:01,
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 192, Kartalkaya'da 160, Palandöken'de 149, Sarıkamış'ta 145, Ergan'da 112, Palandöken 2'de 110, Erciyes'te 70, Uludağ'da 45, Abalı 31, Yalnızçam'da 30, Çambaşı ve Mersivan'da 29, Ilgaz ve Haserek'te 28, Yıldız Dağı'nda 25, Gümüşhane 19, Yedi Kuyular 17, Zigana'da 15, Yıldıztepe'de 14, Kop'ta 12, Denizli ve Ladik'te 1110 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez27.01.2024En düşükEn yüksek
HakkariKY-10-6
KartalkayaKY-9-6
SarıkamışKY-10-6
PalandökenKY-8-8
ErganKY-7-7
ErciyesKY-9-7
KartepeKY-20
UludağKY-6-3
ÇambaşıKY-6-5
YıldıztepeHKY-6-4
MersivanKY-3-1
YalnızçamKY-10-4
IlgazKY-9-6
Yıldız DağıKY-5-3
ZiganaKY-5-3
KopKY-7-4
DenizliPB-9-3
(PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)

Kaynak: AA
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