Hakkari\'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi

İstanbul Bisiklet Kenti Olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'un bisiklet kenti olacağını söyledi. Bakan Bak, federasyonun 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında Beykoz Spor Ormanı'nda gerçekleştirilen törene katıldı. Konuşmasında, İstanbul'un bisiklet şehri olacağını vurgulayan Bakan Bak, herkesi spor yapmaya ve hareket etmeye davet etti. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ise İstanbul'un dünyanın bir numaralı bisiklet şehri olacağını belirtti ve bu durumun sağlık harcamalarında tasarruf sağlayacağını ifade etti.