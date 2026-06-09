Hakkari'de Eşinin Cinayet İtirafı

Hakkari'de 45 yaşındaki kadının yaşadığı binanın bodrum katında ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan eşi "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Bağlar Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi Hamide Çiftçi'nin ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan eşi L.Ç'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen L.Ç, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Zanlının, ifadesinde eşinin kafasına sopayla vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
Olay
Önceki gün Bağlar Mahallesi'ndeki afet konutlarında yaşayan Hamide Çiftçi'den haber alamayan yakınları, Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunmuştu.
Aramalarını sürdüren aile üyeleri, dün sabah saatlerinde kadını binanın bodrum katında hareketsiz yatarken görmüştü.
Olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan incelemede Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti.
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