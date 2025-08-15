Hakkari\'de Genel Tarım Sayımı Devam Ediyor

Türkiye genelinde yürütülen 2025 Genel Tarım Sayımı çalışmaları, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devam ediyor.

Bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerine ilişkin arazi, hayvan varlığı, tarım alet ve makineleri, sulama yöntemleri ile iş gücü gibi temel yapısal verilerin derlendiği saha araştırması, 1 Temmuz'da başlatıldı.

İlçede sayım işlemleri, Esenyurt Mahallesi'ndeki Aile Destek Merkezinde kurulan birimde yapılıyor. İlçe sakinleri bu birime gelerek söz konusu verilerle ilgili beyanda bulunuyor, kayıt yaptırıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden 2, Türkiye İstatistik Kurumundan 5 personelin görev yaptığı birimde, sayım sürecinin hızlı ve doğru ilerlemesi için çiftçilere hem bilgilendirme yapılıyor hem de teknik destek veriliyor.