Hakkari'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 15 Afganistanlı ve 3 zanlı yakalandı

Hakkari'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 15 Afganistanlı ve 3 zanlı yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda yurda yasa dışı giren Afganistan uyruklu 15 kişi ile düzensiz göçmenlerin sevkini sağlamaya çalışan 3 zanlı yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, düzensiz göçmenler işlemleri için Van'a gönderildi.
Hakkari'de, yurda yasa dışı yollarla giren 15 yabancı uyruklu ile düzensiz göçmenlerin sevkini sağladıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 15 kişi ve düzensiz göçmenlerin sevkini gerçekleştirmeye çalışan 3 zanlı yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, düzensiz göçmenler gerekli işlemlerin yapılması için Van'a gönderildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?