Hakkari'de Gümrük Kaçağı Altın ve Para Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Hakkari'de Gümrük Kaçağı Altın ve Para Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Hakkari\'de Gümrük Kaçağı Altın ve Para Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yapılan operasyonda, gümrük kaçağı 4 kilogram altın, sigara, suçtan elde edildiği değerlendirilen farklı miktarlarda Türk lirası, dolar ve Irak dinarı ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

07.05.2024 22:27
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde gümrük kaçağı 4 kilogram altın, sigara, suçtan elde edildiği değerlendirilen farklı miktarlarda Türk lirası, dolar ve Irak dinarı ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ilçeye bağlı Anadağ köyü Beşikağaç mezrasındaki 3 ikamette yapılan aramada, yaklaşık değeri 9 milyon 500 bin lira olan 4 kilogram gümrük kaçağı altın, 21 karton sigara, suçtan elde edildiği düşünülen 755 Irak dinarı, 126 bin 895 Türk lirası ve 358 bin 430 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA

Derecik, Hakkari, Irak, Kaçakçılık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Gümrük Kaçağı Altın ve Para Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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