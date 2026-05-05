Hakkari'de Heyelan Sonrası Köprü Çalışmaları Başladı

05.05.2026 18:08
Hakkari-Van yolundaki heyelan sonrası, TSK tarafından 40 metre uzunluğunda köprü kurulumu sürüyor.

HAKKARİ-Van kara yolunda meydana gelen heyelan sonrası ulaşıma kapanan bölgede başlatılan çalışmalar sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kurulacak 40 metre uzunluğundaki köprünün çalışmalarına da başlandı.

Hakkari kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Akçalı köyü yakınlarında 13 Nisan'da meydana gelen heyelanların ardından kapanan kara yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Zap Suyu'nun karşı tarafında açılan alternatif servis yolunda da sona yaklaşıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ise panel köprü kurulumu için çalışma yapıyor. Malatya İstihkam Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından TIR'larla bölgeye sevk edilen malzemeler vinçlerle indirilip montajlanıyor. İş makineleri ve vinçle taşınan panelleri, Zap Suyu'nun 2 yakasına yerleştirmek için ekipler, yoğun mesai harcıyor. Kısa sürede tamamlanması planlanan 4 metre genişliğinde ve 40 metre uzunluğundaki panel köprünün, ağır tonajlı araçların geçişine de uygun olacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

