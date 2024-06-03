Hakkari\'de İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Merve Arslan Çağlayan, Hastalarının Sağlığına Kavuşmaları İçin Çaba Gösteriyor

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Hakkari'nin Çukurca ilçesine 2 yıl önce atanan İç Hastalıkları ve Dahiliye Uzmanı Dr. Merve Arslan Çağlayan, hastalarının sağlığına kavuşması için çaba gösteriyor.

İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ihtisasını tamamlayan Çankırılı doktor, 2022'de Çukurca Devlet Hastanesi'ne atandı.

Göreve başladığı günden bu yana hastalarının iyileşmesi için çaba gösteren Çağlayan, ilçede güzel dostluklar edindiğini söyledi.

İlçenin doğasıyla, insanlarıyla çok güzel bir yer olduğunu belirten Çağlayan, şöyle konuştu:

"Tüm meslektaşlarıma gönül rahatlığıyla gelmeleri için çağrıda bulunuyorum. Batıda ve başka illerde olmayan sportif aktiviteler Çukurca'da var. Gelirken farklı düşünüyordum ama ayrılırken üzüleceğim. Geçmişte üzücü olaylar yaşanmış ama şimdi hiçbir sıkıntı yok. Herkes çok sıcak ve anlayışlı. Burada görev yapmaktan mutluluk duyuyorum. İnsanlarla güzel diyaloglarımız oldu. Hastaların çoğu takipli hastalarımız olduğu için bir aile gibi olduk."

Çukurca'nın doğasıyla da insanları cezbettiğini dile getiren Çağlayan, "Burada rafting, yamaç paraşütü ve doğa yürüyüşleri yapılıyor. İstanbul'da yapamadığım şeyleri burada yaptım. Çukurca halkına çok teşekkür ediyorum." dedi.