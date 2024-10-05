Hakkari'de İşgücü Kurası Yapıldı - Son Dakika
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Hakkari'de İşgücü Kurası Yapıldı

Hakkari'de 570 kişilik işgücü için kura çekimi yapıldı. 3 bin 493 kişi kuraya katıldı.

05.10.2024 14:17
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Hakkari'de İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışacak 570 kişi için kura çekimi yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Hanligil, 3 bin 493 kişinin kuraya dahil edildiğini söyledi.

Kent merkezi ve ilçelerde çalıştırılacak 570 asıl ve 258 yedek için kura çekileceğini belirten Hanlıgil, "Vatandaşlarımız noterdeki işlemlerin ardından evrak teslimi yapacak. Sonra milli eğitimde çekilecek kura ile hangi okulda çalışacakları belirlenecek. Vatandaşlarımız haziran ayına kadar çalışacaklar." dedi.

Konuşmanın ardından kura çekimi yapıldı.

Kaynak: AA

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