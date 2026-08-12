Hakkari'de Jandarma Karakolu'nda Yangın - Son Dakika
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Hakkari'de Jandarma Karakolu'nda Yangın

Hakkari\'de Jandarma Karakolu\'nda Yangın
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Kırıkdağ köyündeki Zap Jandarma Karakolu hurdalık alanında yangın çıktı, itfaiye müdahale etti.

HAKKARİ-Van kara yolundaki Kırıkdağ köyünde bulunan Zap Jandarma Karakolu'nun hurdalık alanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yol çalışması yapan firmalara ait araçlar da söndürme çalışmalarına su desteği verdi.

Yangın, Hakkari kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Kırıkdağ köyünde bulunan Zap Jandarma Karakolu'na ait hurdalık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevrede yoğun duman oluşmasına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine, bölgede yol çalışması yürüten firmalara ait beton mikserleri ve su taşıyan araçlar da destek verdi. Alevlerin çevreye sıçramaması için yapılan yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, çıkış nedeni ve meydana gelen zararın belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de Jandarma Karakolu'nda Yangın - Son Dakika

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