Hakkari\'de jandarma Şemdinli ve Yüksekova\'da 8 kilo 846 gram uyuşturucu ele geçirdi

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde 8 kilo 846 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda alınan bilgi üzerine Şemdinli ilçesi kırsalında yapılan aramada, üzeri taşlarla kapatılmış çantada 7 kilo 635 gram eroin ve 139 gram skunk ele geçirildi.

Yüksekova'da da Uzunsırt Yol Kontrol Noktası'nda yapılan kontrollerde bir araçta bulunan pakette 1 kilo 72 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucularla ilgili adli tahkikat başlatıldı.