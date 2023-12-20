 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hakkari'de Kadınlar Kilim Dokuyarak Gelir Elde Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'de Kadınlar Kilim Dokuyarak Gelir Elde Ediyor

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi ve Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, kilim dokuyarak gelir elde ediyor ve dokuma kültürünü yaşatıyor. Geleneksel kilim dokumacılığının önemini koruduğu ilçede, kök boya ile elde edilen ipliklerle kilim dokuyan kadınlar, yörenin kültürel zenginliğini gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor. Çukurca Halk Eğitim Müdürü Cumhur Akdemir, kilim atölyelerinde 49 usta öğreticinin görev yaptığını belirtti.

Hakkari\'de Kadınlar Kilim Dokuyarak Gelir Elde Ediyor
20.12.2023 - 15:21,  Güncelleme: 15:26
Abone Ol

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi ve Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, oluşturulan atölyelerde kilim dokuyarak hem gelir elde ediyor hem de dokuma kültürünü yaşatıyor.

Geleneksel kilim dokumacılığının önemini koruduğu ilçede kadınlar, kök boya ile elde edilen ipliklerle kilim dokuyarak yörenin kültürel zenginliğini gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor.

Halk Eğitimi Merkezi ile ADEM bünyesinde ilçe merkezi ve köylerde açılan 49 kilim kursuna katılan kadınlar, kilimlere işledikleri motiflerle asırlık geleneği devam ettiriyor.

Çukurca Halk Eğitim Müdürü Cumhur Akdemir, AA muhabirine, kilim atölyelerinde 49 usta öğreticinin görev yaptığını söyledi.

Usta öğreticilerin kursiyerleri eğiterek kilim dokumacılığını yaşatmak için çaba gösterdiğini belirten Akdemir, şunları kaydetti:

"Kilimler geleneksel oldukları için yapılışı oldukça zor ve zahmetli, ustalık gerektiren bir ürün. Bu kilimlerde onlarca motif kullanılıyor. Her motifin ayrı bir hikayesi var. Zamanında kişiler kendi duygularını, düşüncelerini, üzüntülerini, sevinçlerini sözlü bir şekilde ifade edemedikleri için bunu kilime dokuyarak ifade etmeye çalışmışlardır. Kilim dokuma kültürünün geliştirilmesi, yurt içi ve yurt dışındaki fuarlarda, sergilerde tanıtılması kurumumuz için bölgemiz için oldukça önemli."

Usta öğretici Rabia Ertunç ise "Amacımız kilimlerimizi kuşaktan kuşağa aktarmak. Anneannelerimizin ve annelerimizin yaptığı kilimleri zevkle dokuyoruz." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Halk Eğitimi Merkezi, Hakkari, Kültür, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Kadınlar Kilim Dokuyarak Gelir Elde Ediyor - Son Dakika


16:38
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Kayserispor Fenerbahçe maçının ilk 11'leri İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Kayserispor Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
15:54
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49
Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
15:45
Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın
15:17
Asgari ücret zammıyla ilgili bir öneri de Fatih Erbakan'dan: 23 bin lira olmalı Asgari ücret zammıyla ilgili bir öneri de Fatih Erbakan'dan: 23 bin lira olmalı
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı
14:47
İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık

Son Dakika
16:38 İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Kayserispor Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
15:54 Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49 Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
15:45 Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın
15:17 Asgari ücret zammıyla ilgili bir öneri de Fatih Erbakan'dan: 23 bin lira olmalı
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı
14:47 İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık
13:24 Akşener'in "Korkak" çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum
13:07 Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 16:48:38. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de Kadınlar Kilim Dokuyarak Gelir Elde Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement