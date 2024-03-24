Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolunun açılması için çalışma yapılıyor - Son Dakika
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Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolunun açılması için çalışma yapılıyor

Hakkari\'de kardan kapanan üs bölgesinin yolunun açılması için çalışma yapılıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Kotul Tepe Üs Bölgesi'nin yolunun açılması için çalışma yapılıyor. İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgenin 7 kilometrelik yolunu açmak için çalışmalara başladı. Zorlu bölgede 4 gündür çalışma yürüten ekipler, yolun büyük bölümünü kardan temizledi ve kalan kısmı da kısa sürede açmayı hedefliyor.

24.03.2024 14:09  Güncelleme: 14:11
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan kapanan Kotul Tepe Üs Bölgesi'nin yolunun açılması için çalışma yapılıyor.

İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu Kotul Tepe Üs Bölgesi'nin 7 kilometrelik yolunu açmak için çalışma başlattı.

Zorlu bölgede 4 gündür çalışma yürüten ekipler, yolun büyük bölümünü kardan temizledi.

Ekipler, kalan kısmı da kısa sürede açmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolunun açılması için çalışma yapılıyor - Son Dakika

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