Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, karla kaplı üs bölgesinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yaklaşık 10 gün önce kar nedeniyle kapalı olan 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs bölgesi yolunda çalışma başlattı.
Kar kalınlığının yer yer 5 metreye vardığı yolda zor şartlarda çalışan ekipler, bölgenin engebeli coğrafyası nedeniyle güçlükle ilerleyebiliyor.
Ekipler, kısa sürede yolu açmayı hedefliyor.
Son Dakika › Güncel › Hakkari Yüksekova'da Karla Mücadele Ekipleri Üs Bölgesinin Yolunu Açmak İçin Çalışıyor - Son Dakika
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