Hakkari Yüksekova'da Karla Mücadele Ekipleri Üs Bölgesinin Yolunu Açmak İçin Çalışıyor - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da Karla Mücadele Ekipleri Üs Bölgesinin Yolunu Açmak İçin Çalışıyor

Hakkari Yüksekova\'da Karla Mücadele Ekipleri Üs Bölgesinin Yolunu Açmak İçin Çalışıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Varkavik Tepe Üs bölgesinin yolunda karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı zorlu coğrafyada çalışan ekipler, yolun kısa sürede açılmasını hedefliyor.

28.04.2024 12:27
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, karla kaplı üs bölgesinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yaklaşık 10 gün önce kar nedeniyle kapalı olan 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs bölgesi yolunda çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreye vardığı yolda zor şartlarda çalışan ekipler, bölgenin engebeli coğrafyası nedeniyle güçlükle ilerleyebiliyor.

Ekipler, kısa sürede yolu açmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hakkari Yüksekova'da Karla Mücadele Ekipleri Üs Bölgesinin Yolunu Açmak İçin Çalışıyor - Son Dakika
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