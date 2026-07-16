Hakkari\'de Kayıp Dağcı Işık İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

HAKKARİ'de 4 bin 135 rakımlı Cilo Sat Dağı'na tırmandıktan sonra kendisinden haber alınamayan Yüksel Işık'ı arama çalışmaları 2'nci gününde de aralıksız sürüyor. Hakkari'deki ekiplerin yanı sıra Van'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile profesyonel dağcılar da çalışmalara katılırken, aramalara helikopter ve dronla havadan destek veriliyor.

Bursa'dan Hakkari'ye gelen iki dağcı,13 Temmuz'da 4 bin 135 rakımlı Cilo Sat Dağı'na tırmanışa başladı. Tırmanış sırasında dağcılardan biri yolun yarısında geri dönme kararı alırken, Yüksel Işık zirve tırmanışına tek başına devam etti. Bir süre sonra Işık ile irtibatın kesilmesi üzerine diğer dağcı durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine dün bölgeye AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Hakkari Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, arama çalışmalarını Cilo Sat Dağları'nın kuzeybatısında bulunan Süppa Dürek Zirvesi ile Cennet Cehennem Vadisi çevresinde yoğunlaştırdı. Yaklaşık 4 bin metreyi aşan rakım, sarp kayalıklar ve engebeli arazide sürdürülen arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Hakkari'deki ekiplere Van'dan gelen JAK timleri ile profesyonel dağcılar destek verirken, bölge helikopter ve dronlarla havadan da taranıyor.

Kayıp dağcı Yüksel Işık'a ulaşmak amacıyla ekiplerin bölgedeki çalışmaları aralıksız sürüyor.