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Hakkari'de Liseler Arası Bilgi ve Kültür Yarışması'nın finali yapıldı - Son Dakika
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Hakkari'de Liseler Arası Bilgi ve Kültür Yarışması'nın finali yapıldı

Hakkari'de düzenlenen Liseler Arası Bilgi ve Kültür Yarışması'nın finali Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi. Yarışmada Hakkari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci oldu. Ödül törenine ise ilçe milli eğitim müdürleri, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

Hakkari\'de Liseler Arası Bilgi ve Kültür Yarışması\'nın finali yapıldı
21.12.2023 - 15:28,
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Hakkari'de düzenlenen Liseler Arası Bilgi ve Kültür Yarışması'nın finali yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen finalde, Hakkari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yüksekova Şemsettin Onay Anadolu Lisesi, Seyyid Abdullah Şemdini Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Derecik Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri yarıştı.

Soruların çoğunu doğru yanıtlayan Hakkari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci oldu.

Vali Yardımcısı Furkan Berber, öğrencileri tebrik ederek başarı dileğinde bulundu.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son bulan programa İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, şube müdürleri, Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Şemdinli Milli Eğitim Müdürü Cihat Doğan, Derecik Milli Eğitim Müdürü Abdulmecit Eren, okulların idarecileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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