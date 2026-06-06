Hakkari\'de Mahsur Kalan İnek Kurtarıldı

Hakkari'de dağlık alanda kar kütlesinin altından mahsur kalan büyükbaş hayvan, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Otluca köyü kırsalında otlatılan Şaban Selçuk'a ait ineklerden biri, kar kütlesinin kırılması sonucu düşerek mahsur kaldı.
Selçuk'un durumu bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, içi oyulan kar kütlesinde mahsur kalan hayvanı uzun uğraşlar sonucunda çıkararak sahibine teslim etti.
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