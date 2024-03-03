Hakkari'de Mavi Düşler Sahne Sanatları Grubu Çocuklar İçin Müzikli Tiyatro Oyunu Sahneledi - Son Dakika
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Hakkari'de Mavi Düşler Sahne Sanatları Grubu Çocuklar İçin Müzikli Tiyatro Oyunu Sahneledi

Hakkari'de Mavi Düşler Sahne Sanatları Grubu tarafından çocuklar için 'Z tayfa' adlı müzikli tiyatro oyunu sahnelendi. Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda sahnelenen oyun çocuklardan ilgi gördü. Aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar, bir saat süren oyunda müzik eşliğinde eğlendi. Grup sorumlusu Orhan Danışman, 12 kişilik grupla kentleri gezerek çocukları eğlendirdiklerini söyledi. Hakkari ve Yüksekova'da da oyun sahnelediklerini belirten Danışman, çocukları eğlendirmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

03.03.2024 19:01  Güncelleme: 19:03
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Hakkari'de Mavi Düşler Sahne Sanatları Grubu tarafından çocuklar için "Z tayfa" adlı müzikli tiyatro oyununu sahnelendi.

Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda sahnelenen oyun çocuklardan ilgi gördü.

Aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar, bir saat süren oyunda müzik eşliğinde eğlendi.

Grup sorumlusu Orhan Danışman, 12 kişilik grupla kentleri gezerek çocukları eğlendirdiklerini söyledi.

Hakkari ve Yüksekova'da da oyun sahnelediklerini belirten Danışman, çocukları eğlendirmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Yüksekova, Hakkari, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Mavi Düşler Sahne Sanatları Grubu Çocuklar İçin Müzikli Tiyatro Oyunu Sahneledi - Son Dakika

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