HAKKARİ\'de mayına basan çoban hayatını kaybetti

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde arazide küçükbaş hayvanlarını otlatırken, daha önceden PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan Bedrettin Düzen (30) yaralandı. Helikopterle bölgeden alınıp, hastaneye kaldırılan Düzen, kurtarılamadı.
Yüksekova ilçesinin Dağlıca bölgesindeki Sat Gölleri yakınlarında arazide küçükbaş hayvan otlatan Bedrettin Düzen, PKK'lı teröristler tarafından önceden araziye tuzaklanan mayına bastı. Patlamada Düzen ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgeden helikopterle alınan Bedrettin Düzen, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından da Hakkari'ye sevk edilip ameliyata alınan Bedrettin Düzen, kurtarılamadı.
Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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