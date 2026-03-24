Hakkari\'de Nevruz Kutlaması

Hakkari'de DEM Parti İl Başkanlığı tarafından nevruz etkinliği düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, etkinliğin yapıldığı Sümbül Mahallesi'ndeki eski otogar alanında güvenlik önlemleri alındı.
Katılımcılar, polislerce üst araması yapıldıktan sonra alana alındı.
Nevruz ateşinin yakılmasının ardından katılımcılar, sanatçıların seslendirdiği şarkılar eşliğinde halay çekti.
Programa DEM Parti Hakkari Milletvekilleri Öznur Bartın ve Vezir Coşkun Parlak da katıldı.
