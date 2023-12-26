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Hakkari'de PKK operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Hakkari'de PKK operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Hakkari'de yapılan operasyonda terör örgütü PKK'ya yönelik 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın faaliyetlerini engellemek ve deşifre etmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Hakkari\'de PKK operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
26.12.2023 - 21:31,
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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, kent merkezi, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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