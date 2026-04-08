Hakkari'de Polis Haftası Etkinliği
Hakkari'de Polis Haftası Etkinliği

08.04.2026 17:57
Hakkari'de, Polis Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi, çocuklara hediyeler verildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bulvar Caddesi'ndeki eski belediye binası alanında düzenlenen etkinlikte Trafik Denetleme, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Olay Yeri İnceleme, Çevik Kuvvet, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Toplum Destekli Polislik Şube müdürlükleri görevlileri stant kurdu.

Polisler, stantlara gelen öğrenci ve vatandaşlara birimlerinde kullandıkları envanter, malzeme ve araçları tanıttı, broşür dağıttı.

Çocuklara kırtasiye malzemesi ve çeşitli hediyelerin verildiği etkinliğe katılan İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, stantları gezerek polislerin haftasını kutladı, çocuklara hediye dağıttı.

Polis maskotu "Kanka"nın çocukları eğlendirdiği etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, emniyet müdür yardımcıları ve birim amirleri de katıldı.

Kaynak: AA

“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi
Mircea Lucescu hayatını kaybetti Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Güpegündüz yaptıklarına bakın: “Başımıza taş yağacak“ dedirten görüntü Güpegündüz yaptıklarına bakın: "Başımıza taş yağacak" dedirten görüntü
Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı
Diyarbakır’da bir zincir markette 20 TL’ye alınan biberin 249 TL’ye satıldığını tespit edildi Diyarbakır'da bir zincir markette 20 TL'ye alınan biberin 249 TL'ye satıldığını tespit edildi

17:52
Trump’ın İsrail’in Lübnan’daki katliamına ilk yorumu skandal
Trump'ın İsrail'in Lübnan'daki katliamına ilk yorumu skandal
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
17:16
Bakan Yumaklı’nın “Örnek üretici“ dediği çiftçi video çekip yardım istedi
Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçi video çekip yardım istedi
16:39
İsrail, Lübnan’ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
İsrail, Lübnan'ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakikada tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakikada tam 100 saldırı
