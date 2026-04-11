Hakkari'de Rekor Kar Kalınlığı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 265 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 265, Palandöken'de 211, Ergan'da 205, Kartalkaya'da 185, Sarıkamış'ta 170, Uludağ'da 149, Erciyes'te 126, Konaklı'da 105, Davraz'da 91, Yıldız Dağı'nda 70, Murat Dağı'nda 62, Ilgaz'da 46, Çambaşı'nda 37, Yalnızçam'da 12, Denizli ve Akdağ'da 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı tahminleri ise şöyle:

Merkez 11.04.2026 En düşük En yüksek Hakkari YKY -5 -1 Palandöken YKY -6 -3 Ergan KY -8 -1 Kartalkaya ÇB -2 0 Sarıkamış KY -3 1 Uludağ ÇB -5 1 Erciyes KY -7 1 Konaklı YKY -5 -2 Davraz PB -5 4 Yıldız Dağı ÇB -7 1 Murat Dağı ÇB -6 4 Ilgaz HKY -8 1 Çambaşı KY -7 -2 Yalnızçam YKY -4 2 Denizli PB -5 6 Akdağ KY -5 2 (YKY: Yoğun kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)

