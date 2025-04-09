Hakkari’de Sağanak ve Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Hakkari'de kuvvetli sağanak ve toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle bazı yol ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Doğanlı köyü mevkisinde dağdan kopan kaya parçaları Hakkari- Çukurca kara yolunda ulaşımı aksattı.

Bölgeye giden Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, yoldaki kaya parçalarını temizledi.

Akşam saatlerinde etkili olan toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi ve yüksek kesimlerde görüş mesafesi düştü.

Yağmur, zaman zaman toz zerrecikleri dolayısıyla çamur haline dönüştü.

Yetkililer, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.