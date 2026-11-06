Hakkari'de sağanak yüksek kesimlerde kara dönüşünce Merga Bütan'ın pistleri beyazladı

Hakkari'de sağanak yüksek kesimlerde kara dönüşünce Merga Bütan'ın pistleri beyazladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'de iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü; dağlar ve 2 bin 800 metre rakımdaki Merga Bütan Kayak Merkezi'nin pistleri beyazladı. Durankaya beldesi yolundaki sis ise sürücülerin ilerlemesini güçleştirdi.
Hakkari'de etkili olan yağışlarla yüksek kesimler beyaza büründü.
Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Yağışla birlikte dağlar, yüksek kesimler ve 2 bin 800 metre rakımdaki Merga Bütan Kayak Merkezi'nin pistleri beyaz örtüyle kaplandı.
Durankaya beldesi yolunda da etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kent üzerinde ve dağlarda oluşan sis bulutları güzel manzaralar oluşturdu.
Kaynak: AA
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