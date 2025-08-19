Hakkari'de Şap Hastalığı Karantinası Sona Erdi - Son Dakika
Hakkari'de Şap Hastalığı Karantinası Sona Erdi

19.08.2025 18:23
Hakkari'nin Derecik ilçesindeki şap hastalığına karşı uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde şap hastalığının tespit edilmesinin ardından 11 Mayıs'tan bu yana uygulanan karantina tedbirleri sona erdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Derecik'te 11 Mayıs'ta şap hastalığının tespit edilmesinin ardından il genelinde küçük ve büyükbaş hayvan hareketlerinin kısıtlanması, hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla karantina tedbirlerinin uygulandığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince başlatılan geniş çaplı aşılama programıyla tüm küçük ve büyükbaş hayvanların aşılandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun yanı sıra köylerde yapılan sağlık taramalarıyla hastalığın seyri yakından takip edilmiştir. Yapılan kontroller sonucu hastalığın yayılımının tamamen durduğu ve sona erdiği tespit edilmiştir. Hastalığın yayılımının durdurulması ve yapılan sağlık taramaları sonucunda hastalığın söndüğünün tespit edilmesiyle Hakkari İl Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonu kararıyla il genelindeki karantina tedbirleri kaldırılmıştır. Hayvanlarına TARSİM sigortası yaptırmak isteyen yetiştiricilerimiz işlemlerini başlatabilir."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Karantina, Derecik, hakkari, Sağlık, Güncel, Tarım, Son Dakika

