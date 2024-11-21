Hakkari\'de Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi açıldı

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TERÖR örgütü PKK'nın katlettiği bebek ve çocuklar anısına hazırlanan 'Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphaneleri' projesi kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kütüphane oluşturuldu. Proje koordinatörlüğünü yapan İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan, " Şırnak'ta 8 şehit bebek kütüphanesi kurduk. Hakkari'de de ilk oluyor" dedi.

Terör örgütü PKK'nın saldırılarında şehit olan çocukların isimlerinin yaşatılması için Yeşeren Gençlik Derneği tarafından proje hazırlandı. İçişleri Bakanlığı'nca onaylanan 'Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphaneleri' projesi kapsamında Yüksekova ilçesi Yeni Mahalle'deki Mehmetçik ilk ve Ortaokulu binasının yan tarafındaki anaokulun bir sınıfı kütüphaneye çevrildi. Hizmete sokulan kütüphanenin açılışına; Vali Ali Çelik, İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı.

'ŞEHİTLERİMİZİ İÇİN 27 TANE KÜTÜPHANE AÇTIK'

Derneğin başkanlığını ve proje koordinatörlüğünü yapan İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan, "Terör örgütü, 1990'lı yıllarda köy baskınlarıyla çoluk-çocuk demeden katliamlar yaptı. Şimdiye kadar dernek olarak şehit askerlerimiz, korucularımız ve sivil şehitlerimiz için 27 tane kütüphane açtık. Bundan sonra hedefimiz, şehit çocuk ve bebekler için kütüphaneler açmaktı. Hakkari, soğuk bir ilimiz. Havası, dağları, valisi ve insanı sıcak. Öyle bakıyoruz, öyle değerlendiriyoruz. Ankara'dan sizlere selam getirdim. Ülkemizin huzuru için gece-gündüz durmadan çalışan İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın hepinize selamlarını getirdim. Bu bölgede yıllarca kalleş terör örgütü, insanlarımızı katletti. Burada sıfır yaşında isimsiz şehit bebeklerimiz var, şehit denince akla hep şu geliyor; askerimiz, polisimiz ve kurucumuz geliyor. Bir şehit yakını olarak Şırnaklıyım. Bu insanların tek suçu; arkamızda şehitlerimizin kanıyla sulanmış o bayrağı sevmek, ülkesini, devletini sevmekti. Kendilerini korudukları için ne yazık ki bir gece ansızın o köylere baskınlar yapılıyor; kadın, çocuk, yaşlı demeden insanlarımız katledildi. Bu şehit kütüphanesinin hikayesi oradan başladı. Baktığımızda biz de dedik ki pilot 2 ilimizi seçtik. Biri Şırnak, diğeri de Hakkari. Şırnak'ta 8 şehit bebek kütüphanesi kurduk. Hakkari'de de ilk oluyor" dedi.

'HUZURUMUZ ŞEHİTLERİMİZ SAYESİNDE'

Hakkari Valisi Ali Çelik ise yapılan açılışın çok anlamlı olduğunu ifade ederek, "Bu topraklarda belki kurulduğu andan itibaren en huzurlu, en güvenli zaman dilimi, periyodunu çok şükür hep beraber yaşıyoruz. Burada güven ve huzur içinde devam ettiriyorsak, bunun en önemli nedeni hiç düşünmeden şehitlerimizin sayesindedir. Allah onlardan razı olsun. Emeği geçen dernek başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.