Hakkari\'de şehit Korkmaz için mevlit okutuldu

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Hakkari'de önceki yıl Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz için mevlit okutuldu.

Korkmaz'ın ailesi ve yakınları, Yeni Mahalle mezarlığında şehidin kabri başında dua etti.

Ardından Hacı Hüseyin Çatal Cami'de düzenlenen program, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Mevlit okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı İl Başkanı Vahit Çiftçi, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.