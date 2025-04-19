Hakkari\'de şehitlerin isimleri okullardaki kütüphanelerde yaşatılacak

Hakkari'de Türk Eğitim-Sen Şubesince 5 okulda kurulan kütüphanelere şehitlerin isimleri verildi.

Türk Eğitim-Sen Hakkari Şube Başkanı Şükrü Gürses, yaptığı açıklamada, kurulan kütüphanelerin vefa, minnet ve şükran duygularının birer nişanesi olduğunu söyledi.

Kütüphanelerin şehitlerin hatırasını taşıyacağını belirten Gürses, şunları kaydetti:

"Şehitler ölmez, onlar yaşatılır. Bizler de onların adını okullara, gönüllere ve yarınlara ilmek ilmek işlemeye devam edeceğiz. Türk Eğitim-Sen Şubesi tarafından yürütülen projeye gönülden katkı sunan tüm kurumlara, öğretmenlere, okul idarecilerine ve destek veren herkese teşekkür ederiz. Bu memleket onların emaneti, biz ise o emanete sahip çıkan neferleriz. Şehitlere rahmet, gazilere minnet ve tüm eğitim camiasına teşekkür ederiz."