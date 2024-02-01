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Hakkari'de Teslim Olan Terörist Ailesiyle Görüştürüldü - Son Dakika
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Hakkari'de Teslim Olan Terörist Ailesiyle Görüştürüldü

Hakkari\'de Teslim Olan Terörist Ailesiyle Görüştürüldü

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu bir terörist, Suriye'den ülkemize teslim oldu. Terörist, ailesiyle görüştürüldü ve gerekli adli işlemlere başlandı.

01.02.2024 19:33  Güncelleme: 19:33
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Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu teslim olan terörist, ailesiyle görüştürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müdürlük görevlilerinin bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında çalışma yaptığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu çalışmalar neticesinde PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu bir erkek şahsın Suriye'den ülkemize teslim olması sağlanmıştır. İlimize getirilerek ailesi ile görüştürülmüş ve gerekli adli işlemlere başlanmıştır."

Kaynak: AA

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