Hakkari'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Hakkari- Van kara yolunun Kara Yeniköprü mevkisinde İ.T'nin idaresindeki 35 VR 183 hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, polis ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve araçtaki 4 kişi yaralandı.
Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?