Hakkari'de Üniversite Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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Hakkari'de Üniversite Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Hakkari\'de Üniversite Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Hakkari Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenledikleri yürüyüşte bir araya geldi. Yürüyüşe katılan öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İsrail'i protesto eden pankart ve dövizlerle Valilik binası önüne kadar yürüdü. Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Cumali Çakmak, dünyanın her yerinde Gazze'deki vahşeti durdurmak için meydanlara inen herkese teşekkür ederek, Gazze'de yaşanan vahşeti unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

09.05.2024 17:21
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Hakkari'de üniversite öğrencileri, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Yerleşkesi Sosyal Bilimler Üniversitesi önünde bir araya gelen öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İsrail'i protesto eden pankart ve dövizlerle yürüyüşe başladı.

Tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan atan guruptakiler, Valilik binası önüne kadar yürüdü.

Burada toplanan grup adına açıklama yapan Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Cumali Çakmak, dünyanın her yerinde Gazze'deki vahşeti durdurmak için meydanlara inen herkese, özellikle üniversite gençlerine teşekkür ettiklerini söyledi.

Yurt dışındaki öğrencilerin cesaretle meydanlarda olduğunu belirten Çakmak, "Üniversitelerden atılma, sınır dışı edilme tehlikesine rağmen eylemlerine devam ediyorlar. Belki de çoğu sınavlara girmeyecekler. Bir seneyi kaybedecekler ama buna rağmen bu öğrenciler kampüsleri terk etmiyor, kitlesel eylemlerine devam ediyorlar. İsrail'i durdurmaya çalışıyorlar. Yine o üniversitelerde görev yapan öğretim görevlilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gazze'de 217 günden bu yana tarihte benzerine az rastlanır bir vahşetin yaşandığını vurgulayan Çakmak, şunları kaydetti:

"Orada insanlığını kaybetmiş varlıklar, kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden insanları hunharca öldürüyorlar. Son olarak Refah bölgesine bir kara operasyonu başlattılar. Refah'ta köşeye sıkışmış halde bekleyen 2 milyona yakın Müslüman kardeşimiz var. Buna rağmen kimse harekete geçmiyor. Bir daha Gazzelerin yaşanmaması için şuurlu nesiller yetiştireceğiz. Gazze'de ve diğer coğrafyalarda yaşanan vahşeti unutmayacağız, unutturmayacağız. Müminin en büyük silahı olan duaya sığınacağız."

Dua edilmesiyle sona eren yürüyüşe AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, teşkilat mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da destek verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de Üniversite Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de Üniversite Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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